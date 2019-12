Trešdien, 4. decembrī, Rīgā, koncertzālē "Palladium" uzstājās Ņujorkā dzīvojošais mūziķis, dziedātājs un multiinstrumentālists Mets Saimonss. Koncerts Rīgā notika mākslinieka jaunākā albuma "After The Landslide" koncerttūres ietvaros un ir viens no 37 koncertiem 16 Eiropas valstīs.