29. decembrī, Arēnā Rīga uzstājās pasaulē populārākais leģendārās grupas ABBA šovs "The Music of ABBA". Pateicoties Zviedru grupas "ARRIVAL From Sweden" un ABBA oriģinālo koncertmūziķu kopdarbam, tapa šovs, kurā klausītāji tika aizvesti atpakaļ uz septiņdesmitajiem. Autentiski kostīmi, deju kustības un pareizās harmonijas sastapās, lai radītu nevainojamu koncertu.